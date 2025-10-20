ヤンキース、マリナーズでプレーした元捕手のヘスス・モンテロ氏が死去したと19日（日本時間20日）、ヤンキースが発表した。35歳だった。大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、モンテロ氏は今月初めにバイクによる交通事故で内臓を損傷したという。ベネズエラ出身の同氏はヤンキースのトッププロスペクトだった2011年にメジャーデビュー。翌年、マリナーズにトレードで移籍しイチロー、岩隈久志、川崎宗則らとともにプレ