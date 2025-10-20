JR東日本によりますと、埼京線は大崎駅でのポイント点検の影響で、大崎〜新宿駅間の上下線で現在、運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていないということです。【映像】JR埼京線 大崎〜新宿駅間の上下線で運転見合わせまた、この影響で湘南新宿ライン、相鉄線直通列車も運転を見合わせているということです。ご利用予定の方は、最新の情報を確認の上、お出かけください。（ANNニュース）