演奏後取材に応じる進藤実優さん＝19日、ワルシャワ（共同）【ワルシャワ共同】ポーランドの首都ワルシャワで開かれている「第19回ショパン国際ピアノ・コンクール」の決勝に当たる本選が18日始まった。19日には愛知県大府市出身の進藤実優さん（23）が登場し、地元オーケストラと息の合った演奏を披露、聴衆から大きな拍手と歓声が送られた。本選は日本人2人を含む11人で争われる。最終審査結果は20日深夜（日本時間21日朝）