中国人は何を考え、どう行動するのか？講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。本記事では、〈日中関係は「新しいステージ」へ…日本人が誤解している「アジアのパラダイム」〉に引き続き、多くの中国人が日本に来て何をしているのか、そして日本をどのように思っているのかという点についてみていきます。※本記事は、近藤大介『ほんと