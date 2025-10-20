ノースカロライナ・カレッジFW松窪真心がハットトリック米ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）のノースカロライナ・カレッジに所属するFW松窪真心が現地時間10月17日に行われた第25節ベイFCとの試合でハットトリック決め、4-1の勝利に貢献した。「オプタ」によれば、21歳81日でリーグ史上最年少ハットトリックとなった。チームメートのMF小山史乃観も得点を決め、なでしこコンビでチームの全得点を叩き出した。先