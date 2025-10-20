アイツが死んで、オレが生きた--誰にでも「アイツ」がいた戦没者が最も多かった1920〜1923年生まれの若者たち。戦争という運命に翻弄された彼らが見た日本社会とは？本記事では、前田啓介『戦中派 死の淵に立たされた青春とその後』より、まえがきを公開します。※本記事は前田啓介『戦中派 死の淵に立たされた青春とその後』（講談社現代新書）を抜粋・編集したものです。二度死んだ男たちよぼくはぼくの「死」を大切にしたいと思