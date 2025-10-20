10月は「脳卒中月間」です。脳卒中はがん、心疾患、老衰に次ぎ、日本人の死因の4位といわれています。過労の人ほど脳卒中になりやすい印象がありますが、本当なのでしょうか。脳卒中を発症しやすい人の特徴や脳卒中の予防法などについて、「SOグレイスクリニック」（東京都品川区）院長で脳神経外科専門医、医学博士の近藤惣一郎さんに聞きました。脳卒中は生活習慣病と大きく関係Q.そもそも、「脳卒中」とは、どのような病気な