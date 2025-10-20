女優の市毛良枝（75）が21日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】超そっくり！国民的アニメの実写版で好演を見せた 最近は長年ともに過ごした愛犬や愛猫を見送ることも増えてきた。100歳で亡くなった母親を13年間にわたり介護した経験も。時には心が限界を迎え、ソーシャルワーカーとの面談中に3時間も涙が止まらなかったこともあった。 そんな中で「