元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが19日、自身のインスタグラムを更新。2026年のカレンダーのオフショットを掲載した。13日には白のレースのキャミソールワンピースのオフショットを投稿していて〝第2弾〟となる。 【写真】ショーパン＆ロングブーツも決まってます 今回は半袖のセーターに黒のショートパンツにロングブーツ