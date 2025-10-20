19日、佐賀市の「グラスコート佐賀テニスクラブ」では、創立50周年を記念して、海外と国内から元プロ選手などが集まり、プレーを披露しました。グラスコート佐賀テニスクラブは1975年に創立され、国内最大規模となる14面の天然芝のコートを備えています。これまで、次の世代の選手たちを育成する拠点として、国際大会や海外クラブとの交流事業などが行われてきました。18日には創立50周年を記念した式典が