中国人として初めてノーベル賞を受賞した中国科学院院士の楊振氏が18日に北京で死去したと、国営新華社が報じた。享年103歳。1922年、安徽省合肥に生まれた楊氏は、西南聯合大学で学士号を、清華大学で修士号を取得した後、1948年に米国シカゴ大学で物理学博士号を取得した。卒業後は「原子爆弾の父」と呼ばれる米国の物理学者オッペンハイマーの招きを受け、プリンストン大学高等研究所に勤務した。1954年には米国の物理学者ロバ