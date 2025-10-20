20日発売の『週刊プレイボーイ』44号（集英社）では、創刊59周年を記念してNIPPONグラドル59人の圧巻グラビアも展開した。登場したグラビアアイドルは、葵りんご、青山ひかる、蒼山みこと、赤城ありさ、浅沼 凛、阿澄音々、天木じゅん、天野麻菜、天羽結愛、絢月みけ、伊織いお、池田ゆうな、石井優希、石岡真衣、石垣果蓮、石橋てるみ、一ノ瀬のこ、五木ゆうり、宇佐美なお、音羽美奈、夏乃さやか、神川さあや、神山みれい、倉