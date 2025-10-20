フライブルク戦で競り合うEフランクフルトの堂安（右）＝フライブルク（共同）【フライブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで19日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律はアウェーのフライブルク戦に先発し、後半29分に退いた。フライブルクの鈴木唯人は後半19分から出場。試合は2―2で引き分けた。ザンクトパウリの藤田譲瑠チマはホームのホッフェンハイム戦で後半37分までプレー。チームは0―3で完敗した。