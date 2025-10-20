カトープレジャーグループは、「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」を2026年3月15日に開業する。客室は7タイプ34室、58平方メートルから140平方メートルまで。全室に海を望む天然温泉を備える。館内にはルーフトップを設け、チェックイン後はドリンクのフリーフローを提供する。食事は館内レストランで海の食材を使った日本料理を用意する。2名1室利用時の宿泊料金は夕朝食付きで1泊99,000円から（税・サービス料込）。予約受付は既に開始