GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介の日本人7選手が所属するベルギー1部リーグのシント＝トロイデン（STVV）。19日に行われた第11節アンデルレヒト戦は2-2の引き分けとなったが、山本と松澤がそれぞれゴールを記録した。前半18分、23歳の山本は得意の左足で狙い澄ましたシュートを叩き込む。そして、後半31分には24歳の松澤がファーサイドに完璧なシュートを突き刺