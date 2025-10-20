日本の森林を外資が購入するケースが相次いでいるのはなぜか。中国人の生態や活動をウォッチしているルポライターの昭島聡さんは「地下水は土地所有者の私有財産という日本の特異な法制度のせいで、水源を買えば豊富な水を支配できてしまうからだ」という――。※本稿は、昭島聡『シン中国移民彼らが日本に来る理由』（宝島社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kanzilyou※写真はイメージです - 写真＝iStock