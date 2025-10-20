「ご家族の話し合いにより決まった」9月30日に開かれた皇室経済会議で、彬子さまが三笠宮家を継ぎ、信子さまは新たな宮家「三笠宮寛仁親王妃家」の当主に就任されることが決定した。女性が当主の宮家、いわゆる「女性宮家」が２つ創設されたわけだ。「宮内庁は『ご家族の話し合いにより決まった』と説明しているものの、具体的な内容については『承知していない』とくり返しています。2004年ごろ、寛仁さまががんで闘病中だったに