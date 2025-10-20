このままでは資金ショートする「銀行に融資を断られ、今は消費者金融を回ってどうにかカネを工面しています。商売道具である工具も売りました。借金まみれの業者というレッテルを貼られ、声をかけてくれる会社もほとんどありません。このままだとうちは1ヵ月以内に資金ショートします」アンゴラ館の工事を請け負った下請け業者のA氏は、現状をそう嘆いた。10月13日、6ヵ月にわたり開催された「大阪・関西万博」が幕を閉じた。閉幕