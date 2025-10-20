“伝説の家政婦”として絶大な人気を誇り、多数のメディアに出演する一方、3人のお子さんのお母さんでもあるタサン志麻さん。そんな志麻さんが何度でも言いたいのは、「料理を頑張りすぎないで」ということだそう。この度、『きょうの料理 おしえて志麻さん！ お助けレシピ100』が20万部突破したことを記念して、「何もつくりたくない日は」より、これからの季節にぴったりなとっておきのレシピをご紹介します。※『きょうの料理