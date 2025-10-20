人気ドラマ「ブレイキング・バッド」（2008-2013）のジェシー役で知られるアーロン・ポールが、監督『ダークナイト』3部作への出演オファーを受けていたことを明かした。 米のインタビューで、ポールは「何年も前、クリストファー・ノーランと別のプロジェクトについて話し合った」時のことを振り返り、「彼が手がけていたバットマン映画の一作で、すごく小さな役をオファ