突然ですが、「MRI」が何の略か知っていますか?病院で行われる精密検査のひとつです。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Magnetic Resonance Imaging（磁気共鳴画像診断）」でした！強力な磁石と電波（電磁波）を使って、体の内部の構造を画像化する医療技術。脳・脊髄・筋肉・内臓など、X線を使わずに体の断面を高精細に撮影できるのが特徴です。MRIは略語ですが、実は「N」が抜けています。本来の英語名は「Nuclear M