ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２０日、ドジャースがナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）で４連勝で優勝を果たし、大谷翔平投手（３１）が同シリーズＭＶＰに輝いたことを報じた。大谷は「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。打っては３本塁打、投げては６回０／３を２安打無失点１０奪三振、右肘手術から復帰後最多の１００球で勝利投手となった。二刀流勝利で打棒爆発とあり、ＮＬＣＳのＭ