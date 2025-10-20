◆大相撲ロンドン公演千秋楽（１９日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１９日＝大西健太】ロンドン公演は横綱・豊昇龍（立浪）の優勝で幕を閉じた。八角理事長（元横綱・北勝海）は「本当にホッとしている。会場の雰囲気も最高だった。相撲は取るだけではなく、床山さんが頭を結って、行事さんがさばいて、呼び出しさんが呼び上げる。そのようなことを全部含めて大相撲。そういうところをよくわかっ