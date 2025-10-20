◆高校野球◇秋季全道大会第６日▽準決勝旭川実０−７北照＝７回コールド＝（１９日・大和ハウスプレミストドーム）準決勝２試合が行われた。北照は、７―０の７回コールドで旭川実に完勝。エース右腕の島田爽介（２年）が３試合連続完投となる７回完封勝利を挙げ、１３年ぶりの決勝進出を決めた。白樺学園は、８―１の７回コールドで立命館慶祥を下し、６年ぶりの決勝進出。１番・横田晃大中堅手（１年）が２安打１打点で