草なぎ剛主演で話題を呼ぶドラマ『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』。草なぎにとってカンテレ制作の主演ドラマは10作目となる。ドラマ好きにとってカンテレと草なぎの良好な関係はつとに知られたところ。両者の絆はどのように育まれたのか。コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。 【写真】『終幕のロンド』に主演する草なぎ剛、中村ゆり、国中涼子など。他、沢口靖子、草磲剛、中村ゆ