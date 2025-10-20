34年ぶりの大相撲ロンドン公演が行なわれている。海外公演は今回で14回目となり、ロンドン公演は2回目だ。古くから大相撲は「裸の大使」と呼ばれ、海外で大人気を誇ってきた。相撲担当記者が言う。【写真】秋場所に姿を見せた「溜席の着物美人」薄手の着物を身にまとう「会場は1871年開場のロイヤル・アルバート・ホールで、34年前の前回ロンドン公演と同じ場所。5日間にわたって幕内の取組が行なわれて優勝者が決まるが、チケ