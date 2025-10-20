けさ４時半前、山形市土坂で「住宅が燃えている」と付近の住民から１１９番通報がありました。警察と消防によりますと火事があったのは木造平屋の建物で空き家とみられています。これまでのところ、別の建物への延焼やけが人の情報は入っていません。現在も消防による消火活動が続いています。現場は、西蔵王高原ライン近くの住宅が点在するエリアです。