少子高齢化が進む日本において、定年後も働き続ける人が増えている。定年後の人たちは、どのように働けば幸せを感じられるのだろうか？【画像】元外務省職員が語る、時間の使い方がうまい人定年後の幸せな働き方や時間の使い方、人間関係の再構築、そして老後の選択について『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』より一部抜粋・再構成してお届けする。 定年後の人たちの幸せな働き方とは 仕事に関しても、定年後は、時間の