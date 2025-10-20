大手企業で同期最速の課長に昇進し、目覚ましい成果をあげていた片岡さん（仮名）。強い信頼関係があったと信じていた直属の部長の態度が約9か月後に一変、重要プロジェクトから突然外された……その背景にあったのはなんと嫉妬？【画像】心理学者が教える、「嫉妬」の背景にある重要なこと官公庁などでカウンセリングを行なう心理学者の舟木彩乃氏の著書『あなたの職場を憂鬱にする人たち』より一部抜粋・再構成して、職場にいる