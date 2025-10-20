●概ね晴れますが、山間部では時折にわか雨の心配も●日中の最高気温は24度前後。日本海側では軽く羽織れるような上着が活躍●あす21日(火)の朝は強い冷え込み。今夜は布団や厚い服を着て対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 前線の通過や湿った空気の影響によって、この週末はぐずついた天気となりました。昨夜も少々まとまった雨雲が流れ込みましたが、現在は広く雨も落ち着いています。 雨の原因となった前線は、きょう20日(月)の