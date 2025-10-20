北海道・八雲警察署は2025年10月19日、監禁の疑いで八雲町春日に住む自称・酪農業の男（43）を現行犯逮捕しました。男は2025年10月19日午後9時40分ごろ、八雲町の宿泊施設内に後志総合振興局管内に住む10代後半の女性を監禁した疑いが持たれています。女性にけがはありません。警察によりますと、2人は約1か月前にスマートフォンのアプリで知り合ったということです。女性からの助けを求める連絡を受けた知人が警察署に通報