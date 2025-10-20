大谷翔平（c）SANKEI ナショナル・リーグチャンピオンシリーズ第4戦で、ドジャースの大谷翔平が歴史的な二刀流パフォーマンスを見せた。 打っては3本塁打、投げては10奪三振。チームを5対1の勝利に導き、シリーズMVPにも輝いた。試合後の会見では、歓喜の中にも冷静に自らを見つめる姿があった。 大谷はまず「登板の日なので、しっかり先発ピッチャーの役割をこなしたいという気持ち