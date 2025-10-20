マーフィー監督 写真：Imagn/ロイター/アフロ ナショナル・リーグチャンピオンシリーズ第4戦（現地10月17日・ドジャー・スタジアム）で、ミルウォーキー・ブルワーズはロサンゼルス・ドジャースに1対5で敗れ、シリーズ4連敗で今シーズンを終えた。 試合後、パット・マーフィー監督は会見に応じ、悔しさをにじませながらも、選手たちの奮闘