イスラエルがガザに空爆実施、停戦合意の露骨な違反への対応 イスラエルは19日、パレスチナ自治区ガザに空爆を実施した。 イスラム組織ハマスがイスラエル軍兵士に攻撃をしたことへの対応だとしている。ネタニヤフ首相はハマスが停戦合意を破った、ガザ地区内テロリスト目標に対して強力な措置を取るよう命じた。イスラエルは停戦合意の露骨な違反への対応として武器貯蔵施設、テロ関連インフラ施設含む数十のハマステロ目標