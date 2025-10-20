日本一の手帳メーカー『ほぼ日』からも手帳アプリが登場。さらには、紙の手帳に書いた筆跡がそのままデジタル化されるものなど、手帳の新しい使い方が広がっています。【写真を見る】スマホを持ち歩くだけで「日記が作れる」売上No1手帳メーカー開発のアプリとは？【THE TIME,】 愛用者多数「予定共有」アプリ今や「手帳」はデジタル派が多数-街で聞いても、ほとんどの人が紙の手帳ではなく「アプリ」でスケジュールを管理し