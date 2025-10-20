現地時間10月19日に開催されたベルギーリーグの第11節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）が強豪アンデルレヒトと対戦。２−２のドローに終わった。この試合で、待望の移籍後初ゴールを決めたのが68分から途中出場した松澤海斗だ。１−２で迎えた76分、ペナルティエリア内で相手をかわして右足を一振り。鋭いシュートをファーサイドに突き刺してみせた。今夏にJ２のV・ファーレン長崎から加入した24歳ド