SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。伊東（@ito_44_3）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）不良校の秀才 不良校では成績トップの秀才くん。予備校のレベルの高さに意識を覆される一方で、喧嘩のほうでは逆の現象が……！どちらの世界でも一目置かれる存在とは、将来が楽しみですね〜。いかがでしたか？伊東（@ito_44_3）さ