ケガの間に岸田が成長５年推定総額15億円の大型契約を引っ提げ、鳴り物入りでソフトバンクから巨人へ入団した甲斐拓也捕手（32）の移籍１年目は、ケガとともに終了した。「８月23日のDeNA戦に先発出場した甲斐は試合中、本塁付近で右手からヘッドスライディングしたDeNA、蝦名達夫外野手（27）と交錯して負傷。翌24日には東京都内の病院で検査が行われ、右中指中手骨頭骨折と診断されたことが判明しました」（スポーツ紙デスク）チ