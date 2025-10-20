ÍÎ²è²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥ê¥¹¥¦¥¤¥¹¥­¡¼¤Ê¤É¹­¹ð¤Î»Å»ö¤Ç¤â¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿»³ºêÎ´É×¡£Èà¤Î»Å»ö¤ÎÁ´ËÆ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¡Ö»³ºêÎ´É×¤½¤Î¹ÔÏ©¡Ý¤¢¤ë²è²È / ¹­¹ðÀ©ºî¼Ô¤ÎÆÈÇò¡×¤¬¡¢°²²°»ÔÎ©Èþ½ÑÇîÊª´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£»³ºêÎ´É×¡Ö²Ö¤È±Æ¤ÎÀÅÊª¡×1938Ç¯ÌýºÌ¡¢¥«¥ó¥ô¥¡¥¹°²²°»ÔÎ©Èþ½ÑÇîÊª´ÛÂ¢»³ºêÎ´É×¡Ê1905¡Á1991¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿À¸Í¤ÇÊë¤é¤·¤¿¡£²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Èþ½Ñ·Ï¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿À¸Í¹âÅù¾¦