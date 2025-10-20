街灯などの光に虫が多く集まっている光景は誰もが目にしたことがあるはず。一般的に「光あるところに虫がいる」というイメージがありますが、実はLED電球の光には寄りつきにくくなるそうです。一体なぜなのか、株式会社ビームテック（東京都板橋区）の吉田さんに聞きました。☆☆☆☆そもそもなぜ虫は光に集まるのかというと、理由は彼らの「目」にあります。目の中に光受容体という器官があり、ここでUV（紫外線）をキャッチ