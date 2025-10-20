今日20日、手稲山(ていねやま)の初冠雪が観測されました。平年より2日遅く、昨年と同じ初冠雪となりました。手稲山で初冠雪今日20日、札幌管区気象台で手稲山(ていねやま)の初冠雪が観測されました。平年より2日遅く、昨年と同じ初冠雪となりました。昨日19日の夜から北海道の上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込み、標高の高い所を中心に雪が降っています。明日21日朝にかけては、平地でも雪の降る所があるでしょう。路面の