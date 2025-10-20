白山乃愛 2022年に行われた第９回「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリを受賞した白山乃愛が、松村北斗が主演を務める映画『秒速5センチメートル』（2025年10月10日公開）に出演。高畑充希が演じる篠原明里の幼少期を演じた。新海誠不朽の名作にして新海ワールドの原点『秒速5センチメートル』を奥山由之監督による初の実写化。大切な人との巡り合わせを描いた、淡く、静かな、約束の物語。オーディション