【経済ニュースの核心】柳井正ユニクロ会長兼社長「子どもに継がせない」発言が経済界に与えたインパクトユニクロなどを手がける衣料品大手ファーストリテイリングが9日発表した2025年8月期決算（国際会計基準）は、売上高（売上収益ベース）が前年同期比9.6％増の3兆4005億円、営業利益が12.6％増の5642億円、親会社帰属純利益が16.4％増の4330億円と、4期連続で過去最高業績を更新した。この売上高は、アパレル世界2位のH＆M