【マネーの教科書】#95ダルトンがあすか製薬へのMBOを断念…最高投資責任者が送っていた無礼なメールと素人じみたミスAIを仕事に活用するのが常識になりつつある。投資の世界でも同じだ。生成AIを使って企業の決算分析をしたり、事業の将来性を評価したりする個人投資家も増えている。とはいえ、ハードルが高いのも事実。そこで最近では、より手軽にAI機能を取り入れた投資サービスも相次いでいる。各社が提供するAI予測・運用サ