人気アイドルがうさぎに扮した姿に、ファンはもん絶している。２０日までに自身のインスタグラムを更新したのはアイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌。うさぎのかぶり物に、淡いピンクのセットアップでなりきったショットを公開した。この投稿にファンからは「このうさぎ飼いたい、、」「えぇやばぁかわいすぎ」「世界一可愛いうさぎ発見！」「こんな視線送られたらやばいです」などの声が