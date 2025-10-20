ブラジルが韓国に大勝したあとの記事で、筆者は「ブラジルに明るい未来が待っている」と書いた。しかし、それは時期尚早だったようだ。日本戦後の数日間、ブラジルの、いやブラジルだけでなく南米のSNSのトレンドワードは「ブラジル対日本」だった。セレソン（ブラジル代表）が日本に負けることも初めてなら、２点リードしておきながら逆転負けするのも初めてだ。後半のブラジルは、言い訳もできないほどのひどさだった。『TV