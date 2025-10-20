西部謙司が考察サッカースターのセオリー第71回アントニオ・ヌサ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。ノルウェー代表がＷ杯欧州予選を快走。攻撃力爆発のチームにあって、ハーランド、セルロートと共に３トップの一角を担うのが、20歳のアントニオ・ヌサだ。【北欧のネイマール】