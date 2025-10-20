石破首相は19日夜、菅元首相、岸田前首相と会食しました。助言などをもらった2人に感謝の意を伝えたとみられます。石破首相は東京都内のホテルにある日本料理店で菅氏、岸田氏と会談しました。菅氏は約1時間で店を後にしましたが、岸田氏は石破首相と2時間にわたり会食しました。退陣を前に、石破首相が自民党の副総裁として政権を支えた菅氏らに対し、これまでの謝意を伝えたとみられます。また、政治状況についても意見を交わし