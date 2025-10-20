エールディヴィジ第9節、ヘラクレスとフェイエノールトの一戦は0-7と首位フェイエノールト圧勝という結果に終わった。大勝を導いたのは、リーグ得点ランキングトップを走る日本代表FW上田綺世だ。上田は開始早々の7分に相手のミスを突き、右足で幸先よく先制点を奪うと、33分に右サイドボックス内からのアニス・ハジ・ムサの低いクロスに合わせてワンタッチゴール。さらに38分、左サイドからのクロスが相手に当たって上田の足元に