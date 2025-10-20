ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２０日、新米の取引価格が過去最高になる見通しであることを報じた。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「なんとなくみなさんもうすうす気づいていたかなと思いますが、今年は農家のみなさんが春先にいつもより多くおコメの作付けしたので、そしてそこそこ豊作ということでけっこうおコメたくさん採れているはずなんですけれども、やっぱりなかなか